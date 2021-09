Psg, Pochettino continua sulla sua linea: “Donnarumma-Navas? Decido ad ogni gara”

Continua la querelle in casa parigina sull'utilizzo o meno dell'estremo difensore italiano rimasto in panchina anche nell'ultimo match di Ligue 1

Ottava sinfonia per il Paris Saint-Germain che in Ligue 1 ha iniziato con un percorso netto e ben 24 punti su altrettanti disponibili. Unica pecca: il rebus portiere e l'ennesima panchina di Gianluigi Donnarumma. Il tecnico Mauricio Pochettino ha commentato il successo dei suoi ma si è anche soffermato sulla vicenda portieri ribadendo la sua idea di guardare gara dopo gara.

Sulla vittoria contro il Montpellier: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo stati una squadra forte. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo avuto momenti diversi nella partita ma non abbiamo mai sofferto", ha commentato Pochettino. "Non so se questa sia stata la gara perfetta, ma sono belle sensazioni per questi tre punti conquistati. Otto vittorie in otto partite sono un buon bottino. Il dualismo tra portieri? Ho sempre detto e lo ribadisco: prima di ogni partita decido se giocherà Navas e Donnarumma".