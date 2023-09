Ricordate Minala? Nuova squadra per l’ex attaccante della Lazio

Oggi 27enne, Joseph Milana è un nuovo calciatore del Sliema Wanderers, club di Malta. Ripartirà dunque da qui la carriera dell'ex attaccante della Lazioche, tra le altre, in Italia ha indossato le maglie di Bari, Salernitana e Lucchese. Per lui, l'ultima esperienza italiana era stata all'Olbia (in Serie C), club con cui ha rescisso a inizio anno per poi passare al Liepaja, in Lettonia. Adesso invece, Minala ripartirà da Malta, con il Sliema Wanderers che ha già annunciato ufficialmente il suo arrivo nel club. Per lui un contratto con scadenza al 30 giugno del 2024.