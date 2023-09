Infortunio Renato Sanches, Mou amaro: “Purtroppo lui è questo”

"Non mi è piaciuto il primo tempo, né individualmente né collettivamente. Senza controllo del gioco, senza controllo della palla come avevamo preparato". José Mourinho si tiene stretti i tre punti della sua Roma in casa dello Sheriff, ma non sorride per la prestazione dei suoi, considerando le diverse difficoltà vissute dai giallorossi nella trasferta in Transnistria con cui è cominciato il cammino in questa Europa League.