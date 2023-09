Lukaku, frecciata social dopo il gol a Torino: “Mi avevano denigrato…”

Eppure in estate in molti lo avevano snobbato e lui, tramite il suo profilo Instagram, non ha perso l'occasione per farlo notare: "Mi avevano denigrato, è la verità". Questo il testo della canzone Bâtiment del rapper francese Niska apparsa nelle sue storie. Riferimento evidente ai tanti che lo avevano criticato in estate, ritenendo il suo acquisto non funzionale alla manovra della Roma di Mourinho. Arrivato quasi in sordina, Lukaku adesso può davvero far sognare ai tifosi della Roma una rincorsa verso le zone nobilissime di classifica.