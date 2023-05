Sampdoria è salva: aumento di capitale e Ferrero cede a Radrizzani

Il club però non evitare i 4 punti di penalizzazione la prossima stagione

E' l'ultimo atto ma che salva la Sampdoria dal fallimento e adesso i tifosi blucerchiati possono festeggiare. Il Cda ha ricevuto il mandato per procedere all'aumento di capitale dopo una riunione fiume, accordo che serviva per adempiere alle scadenze e all'iscrizione del campionato di Serie B. Nel frattempo l'investitore Radrizzani ha trovato l'accordo con Massimo Ferrero che dunque ha ceduto la società alla Gestio Capital/Aser Ventures. Fumata bianca che però difficilmente riuscirà ad evitare la penalizzazione in classifica di 4 punti alla Sampdoria che dovrà scontarla nella prossima stagione di Serie B.