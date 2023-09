Junior Tavares choc: l’ex Samp scopre di avere un tumore al cervello

Una notizia choc per un ex calciatore della Sampdoria attualmente tesserato con il Ponte Preta. Junior Tavares è stato ricoverato nelle scorse ore e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al cervello. Queste le informazioni riportate da Globo, che spiegano come il 27enne avrebbe avvertito un formicolio al braccio, prima di essere immediatamente portato in ospedale. Gli accertamenti del caso hanno rivelato la presenza di un tumore al cervello: il ragazzo, dopo l'ultima gara ufficiale giocata quasi 3 mesi fa, non si era allenato con la squadra per via di forti dolori alla testa.