Serie A, il Benevento frena la Juventus: Letizia risponde a Morata

La Juventus non riesce a scattare e si blocca ancora in casa del Benevento: la squadra di Inzaghi gioca meglio di quella di Pirlo e costringe i bianconeri al pareggio per 1-1. Succede tutto nel primo tempo, al vantaggio iniziale della Juventus con Morata risponde la rete di Letizia.

LA PARTITA

La Juventus cerca continuità dopo le vittorie con Cagliari e Ferencvaros che hanno rialzato la soglia dell’entusiasmo. Il primo tempo della squadra di Pirlo è discreto, con il pallone che gira piuttosto rapidamente e diversi pericoli creati. Intorno al quarto d’ora inizia a far bene anche il Benevento ma dopo qualche minuto il solito Morata cambia l’inerzia della partita e la Juve si porta avanti. La squadra di Inzaghi non molla e crea diverse situazioni interessanti a fine primo tempo: in una di queste nasce il pareggio dei campani con Letizia. Secondo tempo che riparte con ritmi interessanti ed un Benevento non rinunciatario, il resto della ripresa invece lascia più spazio a falli e polemiche che allo spettacolo. Si chiude 1-1 al Vigorito con le Streghe che riescono a fermare la Juventus per la prima volta. Dopo il 90′ espulso Morata per proteste. Il numero 9 bianconero salterà il derby di sabato prossimo alle 18 con il Torino.