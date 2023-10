Serie B, nuovo flop per la Sampdoria. Vince il Palermo, pari per il Bari

Palermo-Sudtirol 2-1

Dopo Venezia, il Palermo vince anche al Barbera contro il Sudtirol. I rosanero salgono così al secondo posto in classifica a quota 16, a meno uno dal Parma capolista. Avvio, però, in salita per la squadra di Corini. Il Sudtirol passa in vantaggio grazie al gol di Ciervo. Nella ripresa arriva subito il pareggio di Ceccaroni, poi ci pensa Giuseppe Aurelio allo scadere a regalare i tre punti al Palermo.