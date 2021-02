Serie C, match clou della 22^ è Palermo-Ternana. Le probabili formazioni

La partita in programma oggi, è cominciata ieri in sala stampa con il tecnico del Palermo Boscaglia che ha dato del paraculo al collega della Ternana Lucarelli. Il match clou della 22a giornata di Serie C, si giocherà senza dubbio al Barbera per quanto riguarda il Girone C del torneo di terza divisione. Queste le probabili formazioni: PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi (Doda), Palazzi, Somma, Crivello; Odjer (Broh), De Rose, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente. TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Suagher, Salzano; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. I tifosi del Palermo sono molto arrabbiati e ieri hanno esposto uno striscione polemico con la società.

La partita del Barbera sarà seguita con molta attenzione dal Bari che spera nei rosanero per avvicinare gli umbri in classifica. Ieri anche il ds dei galletti Romairone ha suonato la carica confermando Auteri. Il Bari sarà in campo al San Nicola contro la Cavese. Nel Girone B Cesena-Perugia è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei contagi. Ieri intanto si sono riuniti il primo Comitato esecutivo e il Consiglio direttivo della Lega Pro. Si è discusso di una programmazione triennale per il regolamento sul minutaggio e della modifica all’art. 49 Noif da sottoporre al Consiglio federale: il girone C (19 squadre) chiede che non ci sia la retrocessione diretta.

GIRONE A Ore 12.30 Pro Patria-Olbia; ore 15 Alessandria-Lecco, Giana-Novara, Grosseto-Lucchese, Pergolettese-Pistoiese e Pro Sesto-Albinoleffe; ore 17.30 Livorno-Piacenza e Pro Vercelli-Renate; ore 20.30 Como-Juventus U23.

GIRONE B Ore 12.30 Sudtirol-Matelica; ore 15 Fermana-Sambenedettese, Imolese-Feralpisalò e Legnago-Virtus Verona; ore 17.30 Arezzo-Gubbio; ore 20.30 Vis Pesaro-Ravenna. Domani, ore 15 Fano-Carpi; ore 17.30 Mantova-Padova.

GIRONE C Ore 12.30 Casertana-Potenza: ore 15 Paganese-Catanzaro, Palermo-Ternana, Viterbese-Turris e Vibonese-Francavilla; ore 17.30 Bari-Cavese; ore 20.30 Bisceglie-Avellino e Juve Stabia-Catania. Riposa: Monopoli.