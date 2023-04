Sousa mette nel mirino l’Inter: “Match salvezza? Vogliamo creare per crederci”

Le parole del tecnico granata in conferenza, con un occhio al passato ma due al presente

Redazione ITASportPress

Paulo Sousa è intervenuto in conferenza stampa presentando la 29esima di campionato Salernitana-Inter. Il tecnico granata ha parlato del passato in nerazzurro, la possibilità che la squadra di Simone Inzaghi risulti "stanca" e sulla possibilità salvezza. Una vittoria domani, di fatto, potrebbe significare la certezza di permanenza in A: "Devo dire che abbiamo acquisito consapevolezza e identità. Ogni momento è buono per avvicinarsi al nostro obiettivo, abbiamo già ottenuto un risultato positivo col Milan. Non è detto che porteremo sempre a casa punti contro le big, ma è obbligatorio quantomeno creare i presupposti per crederci".

"Non credo a una squadra stanca - ha dichiarato Paulo Sousa -. Hanno vinto la Supercoppa, sono in semifinale di Coppa Italia e sono tra le prime otto in Europa. Solo in campionato sono leggermente in ritardo, ma hanno a disposizione tutti presupposti per qualificarsi in Champions. Dovremo mettere in campo armi diverse, loro sono ed erano in grado di vincere tutte le competizioni". Il tecnico non è quindi d'accordo con l'ipotesi di una Inter stanca, reduce dalla complicata semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

SUL PASSATO - Per i più nostalgici ed amanti del calcio del passato, Paulo Sousa ha avuto anche qualcosa da dire riguardo alla sua esperienza da nerazzurro come calciatore: "Non vivo di ricordi, guardo solo al presente. Ricordo una società importante, di tradizione, in cui ho avuto a che fare con tantissimi campioni. Mi sono divertito a giocare lì, c'era Ronaldo, il migliore al mondo in quel momento". L'attuale tecnico granata ha vestito la maglia dell'Inter negli anni 1998-2000.