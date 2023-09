Spagna, i calciatori sul caso Rubiales: “Comportamento inaccettabile”

Sono ore molto calde in Spagna, alle prese con il "caso Rubiales". Dopo diverse testimonianze di vicinanza all'indirizzo della calciatrice Hermoso, è arrivato anche il messaggio di solidarietà della nazionale maschile spagnola. A prendere la parola è stato il capitano delle "Furie Rosse" Alvaro Morata che, accompagnato dai vice Rodrigo, Asensio e Azpiliculeta, si sono fatti portavoce di tutto il gruppo. "Comportamento inaccettabile da parte di Rubiales, non è stato all'altezza del suo ruolo" - si legge in un comunicato.