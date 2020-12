Tassotti: “Arrivare al Milan è stato come toccare il cielo con un dito. Dormivo con Maldini perchè Sacchi…”

Mauro Tassotti è tornato a parlare del suo passato in rossonero ai microfoni di Ac Milan Twitch: “Ricordo che quando arrivai a Milano ero carico di entusiasmo, il primo anno giocavamo in Serie B ma avevo capito di essere capitato in un club dal futuro glorioso. Con Sacchi furono anni pieni di vittorie e di soddisfazioni, giocare nel Milan per me è stato come toccare il cielo con un dito. A Milanello dormivo quasi sempre con Maldini, Arrigo preferiva far dormire i calciatori dello stesso ruolo insieme in modo da poter passare a dare le ultime indicazioni la sera prima di addormentarci”.