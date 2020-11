Torino, Belotti: “Siamo vivi ma prendiamo gol come gli stupidi”

Belotti analizza il pareggio ottenuto dai granata contro la Sampdoria.: “C’è del rammarico perchè abbiamo creato diverse occasioni, alla Samp abbiamo concesso solo un quarto d’ora da stupidi in cui abbiamo subito due reti”. Eppure il Toro continua a crescere: ” Questa squadra la vedo crescere ogni giorno, ci manca uno step in più che dobbiamo trovare dentro di noi. Creiamo ma non riusciamo a portare a casa i tre punti, arriverà anche il momento in cui vinceremo le partite”. La classifica dei granata continua però a piangere: ” La classifica non è bella, ma la squadra non è sotto un fosso perchè le prestazioni ci sono sempre state, la nostra forza è immensa, ma con due tiri subiamo due gol. Siamo convinti che lavorando possiamo infilare anche una serie di vittorie consecutive”.