Torino-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma potrebbe confermare il reparto arretrato visto nelle ultime due giornate, mentre tra i pali torna Rui Patricio , dopo aver visto Svilar difendere i legni giallorossi a Tiraspol. La difesa sarà invece ancora composta da Mancini , Llorente e N'Dicka . A centrocampo i tre centrali saranno Paredes , Cristante e Aouar . Sulle fasce a destra torna Kristensen , mentre a sinistra Spinazzola appare molto favorito su Zalewski per il ruolo da titolare. In attacco confermata la coppia di stelle Lukaku-Dybala .

Dove vederla in tv

La partita fra Torino e Roma dello Stadio Olimpico di Torino, valevole per la quinta giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 24 settembre 2023. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.