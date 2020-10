Udinese, Gotti: “Abbiamo vinto con giocate di pregio, ma quella rete subita…”

L’Udinese torna a vincere, lo fa in Coppa Italia contro il Vicenza per 3-1. Mister Luca Gotti ha parlato ai canali ufficiali friulani nel post partita: “Non mi è piaciuta quella rete subita nel finale, mi sembrava fosse immeritato in base a quello che stava succedendo – ha dichiarato Gotti. Volevamo passare il turno senza concedere campo. A tratti ci sono state giocate di pregio, ho visto i ragazzi divertirsi e impegnarsi al massimo. Registro il fatto di aver segnato tre gol, con che Nestorovski ci ha provato in tutti i modi a iscriversi anche lui nella lista dei marcatori. Deulofeu ha trovato il goal e ha messo minuti nelle gambe, poi l’ho tolto per non sovraccaricarlo. Stesso discorso per Larsen, che mi è sembrato in condizione così come Bonifazi”.