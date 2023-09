Udinese, riecco il Tucu Pereyra: visite mediche in corso

Riecco il Tucu Roberto Pereyra in maglia Udinese . L'argentino, che era arrivato alla scadenza del contratto coi bianconeri, alla fine ha firmato un accordo di un anno coi bianconeri. Era stato oggetto dei desideri di mercato di Inter e Fiorentina, fra le altre, ma alla fine il Tucu ha scelto di legarsi ancora al club friulano. Trentadue anni compiuti lo scorso gennaio, l'ex Juve ha già disputato tre stagioni con la maglia dell'Udinese. Proprio in queste ore sta svolgendo le visite mediche col club.

Esploso nell'Udinese 12 anni fa, l'argentino fu prelevato dalla Juventus nell'estate 2014 valorizzandosi anche sotto la guida di Allegri. Poi il passaggio al Watford, dove in 4 anni ha messo insieme 106 presenze in campionato condite da 16 gol. Nell'estate del 2020 poi ha scelto nuovamente Udine: 92 presenze in Serie A in questa sua seconda esperienza in bianconero, 13 gol e ben 17 assist.