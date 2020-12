Verona, Colley: “Gasperini e Juric sono simili. La Serie A è un sogno che si realizza”

L’attaccante del Verona, Ebrima Colley, racconta il suo inizio di avventura con la maglia veneta, parlando nella conferenza stampa di presentazione, avvenuta a sorpresa dopo diversi mesi. L’ex attaccante dell’Atalanta parla inizialmente del suo passaggio da Gasperini a Juric: “Ho avuto la fortuna di passare da Gasperini. Qui è diverso: sono abbastanza simili, ma ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Juric mi ha fatto sentire subito a casa, e sono molto contento di essere qua”. Poi sul ruolo: “Mi piace giocare anche in porta (ride, ndr). Scherzi a parte, mi piace giocare da trequartista, dove mi sta mettendo il mister. Quello è il mio ruolo”. La Serie A è un sogno realizzato per Colley: “Ho realizzato un sogno che avevo sin da bambino. Ho iniziato a giocare a calcio a cinque anni, e da piccolo sognavo di giocare in Serie A”.