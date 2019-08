Denis: “Reggina? Scelta personale. Ho deciso di tornare in Italia”

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, l’annuncio dei diretti interessati: German Denis è pronto a tornare in Italia dove vestirà la maglia della Reggina in Serie C.

L’attaccante argentino lascia l’Universitario e si lega ufficialmente alla squadra calabrese come annunciato sul sito della società: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Germán Gustavo Denis. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale”.

Allo stesso tempo, arrivano anche le prime parole del giocatore rilasciate ad alcuni media sudamericani: “Nella mia testa non è un addio, ero felice all’Universitario e di combattere per il campionato, ma ho ricevuto la chiamata della Reggina e ho deciso di tornare in Italia. Mi sono stati offerti due anni di contratto e ho preso una decisione personale assieme alla mia famiglia che si trasferirà con me. Ma voglio ribadire che sarò sempre grato a questo club”, ha detto Denis.