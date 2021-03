Nuova avventura per Marco Amelia: è il nuovo allenatore del Livorno

Lo aveva detto in passato e adesso il suo desiderio è stato esaudito. Marco Amelia è diventato il nuovo allenatore del Livorno.

Complice l’ennesimo risultato negativo maturato dagli amaranto in campionato, la società ha optato per un cambio di tecnico. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Pergolettese, il Livorno ha scelto di esonerare Alessandro Dal Canto e di affidarsi alla sapiente guida di Marco Amelia.

L’ex campione del mondo con l’Italia è stato annunciato ufficialmente in queste ore ore. Dopo le esperienze da allenatore della Lupa Roma e della Vastese, Amelia torna all’Armando Picchi, tredici anni dopo l’esperienza da calciatore, per provare a migliore la posizione del club che, attualmente, si trova penultimo nel girone A di Serie C.

Questa la nota del club: “L’As Livorno Calcio comunica di aver esonerato il tecnico Alessandro Dal Canto e di aver contestualmente ingaggiato Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra”: con questo comunicato il Livorno annuncia il cambio in panchina.