Padova-Palermo, il pubblico ha già vinto: gemellaggio per finale playoff

Confermato il gemellaggio tra le due tifoserie che dura da 40 anni

Redazione ITASportPress

Grande attesa per il doppio confronto che varrà la promozione in Serie B di una tra Padova-Palermo. La finale playoff d'andata vedrà il pubblico delle grandi occasioni con il tutto esaurito all'Euganeo.

In meno di 18 ore dall’apertura della prevendita, lo stadio di Padova ha, infatti, fatto registrare il sold out per la finale d’andata dei playoff pervista per domenica 5 giugno 2022. Saranno 11.483 i posti occupati dai tifosi. La capienza dello stadio, tra le altre cose, era stata aumentata con l’apertura di altri settori, per soddisfare le richieste di biglietti.

Detto del grande entusiasmo attorno alla sfida Padova-Palermo, menzione speciale meritano i tifosi delle due squadre che, nonostante la grande tensione e importanza del match, hanno già vinto. Infatti, sugli spalti sarà gemellaggio.

Lo stadio sarà una vera e propria festa tra sostenitori del Padova e del Palermo che, per l'occasione, confermeranno il loro solido rapporto che va avanti da quasi quarant’anni. Nel 1983, infatti, un gruppo di tifosi padovani in vacanza in Sicilia strinse amicizia con altri supporters locali. Quello fu solo l'inizio del gemellaggio siglato poi durante una partita lo stesso anno allo storico stadio Appiani.

La festa all'Euganeo sarà completa dopo diversi anni in cui le due formazioni non si erano più incontrate. L’ultimo incrocio era stato in B nel dicembre 2018, con le due squadre che utilizzarono una maglia celebrativa che faceva riferimento proprio al 1983 e all'inizio del "loro rapporto di amicizia", in campo e sugli spalti.

Ora la sfida di domenica 5 e poi quella successiva del 12 che è stata confermata nonostante le elezioni a Palermo.