Palermo, doppio colpo di mercato: arrivano Saraniti e Valente

E’ stato di parola Andrea Saraniti che aveva ammesso che sarebbe tornato in Sicilia solo per il Palermo. Così è stato. L’attaccante ha firmato per i rosanero dopo aver trascorso il pomeriggio con i dirigenti in sede. Oltre al centravanti classe ’88 approda in maglia rosanero anche Nicola Valente esterno offensivo di piede destro classe 1991 nell’ultima stagione con la Carrarese. Un doppio colpo di mercato importante per la società di Viale del Fante che adesso spera di ufficializzare anche il nuovo allenatore che a meno di clamorosi colpi di scena sarà Boscaglia vicino alla rescissione con l’Entella.