Palermo-Padova, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21:15

Redazione ITASportPress

Ci siamo! Questa sera si scrive la storia: si gioca Palermo-Padova, finale playoff Serie C di ritorno che manderà in Serie B una delle due squadre. Alle 21:15 al Renzo Barbare il calcio d'inizio con i padroni di casa favoriti dopo la vittoria per una rete a zero nel match d'andata. La squadra di Baldini sfida quella di Oddo per un match che si annuncia davvero scoppiettante e con una cornice di pubblico emozionante.

Palermo-Padova, probabili formazioni

Queste le possibili formazioni:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.

PADOVA (3-4-3); Donnarumma; Pelagatti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo.

Dove vederla

Palermo-Padova di questa sera, domenica 12 giugno 2022, si gioca alle 21:15 allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo.

Il ritorno della finale dei playoff di Serie C potrà essere visto dagli appassionati in diversi modi. La sfida sarà trasmessa su Eleven Sports, la cui app è disponibile per il download sulle smart tv e tramite Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick: per accedere all'evento bisognerà sottoscrivere un abbonamento mensile o stagionale. Alternativa valida anche Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251).

Per chi non fosse abbonato, però, ci sarà la possibilità di vedere il match anche in chiaro in tv sulla Rai, precisamente su Rai 2.

Per chi preferisse la diretta streaming, invece, ecco che per vedere Palermo-Padova si potrà usufruire dell'app di Eleven Sports utilizzabile anche su dispositivi come smartphone o tablet, mentre da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali d'accesso. Oppure, per quanto riguarda gli abbonati Sky, con Sky Go. Alternativa gratuta la visione via streaming su RaiPlay.