Palermo, per Martinelli la nuova stagione potrebbe essere già finita

Il Palermo da ieri è in ritiro a Petralia Sottana agli ordini di mister Boscaglia che oggi ha fatto iniziare la preparazione. Intanto si abbatte una tegola sul club rosanero visto che Alessandro Martinelli sembra a rischio addirittura per l’intero campionato come ha riportato questa mattina Il Giornale di Sicilia. Per il centrocampista che si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche, il ritiro non è cominciato e probabilmente non inizierà mai. Allarmata la società che deve necessariamente fare ricorso al mercato per colmare questa lacuna ampia in mezzo al campo visto che al momento resta solo Martin, che rimane quindi l’unico centrocampista presente a Petralia durante il corso del ritiro. Il ds Castagnini non ha mollato la pista che porta all’ex centrocampista del Catania Davide Agazzi l’ultima stagione a Livorno.