Trento, Cattoni: “Progetto vincente con D’Anna, Bocalon e Pasquato”

Tante novità annunciate oggi nella conferenza stampa svoltasi allo stadio "Briamasco"

Nel corso di una conferenza svoltasi questa mattina nella sala stampa dello stadio "Briamasco", i massimi dirigenti del Trento hanno illustrato alcune strategie tecniche e societarie inerenti la stagione sportiva 2022/23. Sono intervenuti il presidente Mauro Giacca, il Vice Presidente Enrico Zobele e l’Amministratore Delegato Diego Cattoni. Proprio quest'ultimo ha annunciato in apertura della conferenza stampa di aver affidato a Corrado Di Taranto la carica di direttore generale al posto di Werner Seeber, il cui rapporto si era interrotto lo scorso 31 maggio. Contestualmente Cattoni, come anticipato ieri da Itasportpress.it , ha annunciato di aver confermato Attilio Gementi come direttore sportivo e Lorenzo D'Anna come allenatore e di aver prolungato il contratto di Cristian Pasquato fino al 30 giugno 2024. Conferma anche per l'attaccante, Riccardo Bocalon che ha un contratto fino a giugno 2023. Restano anche Marchegiani, Belcastro, Trainotti, Simonti e Barbuti che hanno un contratto. Si partirà con una rosa di circa 26 elementi.

CATTONI - L'amministratore delegato ha parlato dei punti di forza del club e quello che è stato già fatto: "C'è una forza notevole che riceviamo dai nostri tifosi che sono numerosi e calorosi e non tutti i club di C possono vantare questo sostegno. Poi ci sono anche gli sponsor "amici" che partecipano a questo progetto provinciale. Per puntare a un futuro importante bisogna avere le fondamenta solide della casa. Vogliamo fare uno step verso l'alto con un progetto lungo. Il nuovo Dg è Corrado Di Taranto che ha una lunga esperienza in Serie A e martedì avvierà il lavoro organizzativo. Ha sposato il nostro progetto ambizioso Di Taranto così come il tecnico Lorenzo D'Anna che riparte con noi. Siamo entusiasti di avere a bordo il tecnico della salvezza. Di Taranto e D'Anna si conoscono per aver avuto la stessa avventura al Chievo e questo è un fattore positivo. Confermato anche il nostro ds Attilio Gementi che ha fatto bene la scorsa stagione. Per la parte sportiva, cercheremo di rinforzare la squadra e a riguardo è stato confermato Christian Pasquato voglioso di dare il suo contributo importante al nostro progetto ambizioso. Bocalon ha tanta voglia di rimanere e fare bene e archiviamo subito le polemiche per una intervista mal interpretata. Cercheremo per la prossima stagione nuove risorse aumentando il budget. La struttura societaria avrà anche un ampliamento con l'ingresso di nuovi soci. Insomma c'è massimo entusiasmo ed energia forte per ripartire con un progetto vincente". Cattoni ha anche detto la sua sul centro sportivo che dovrà essere realizzato al più presto: "Bisogna avere una struttura efficiente per poter realizzare questi progetti sportivi vincenti annunciati. So che le istituzioni locali ci stanno pensando e a breve potremmo avere una novità importante per i campi di allenamento. Sono in corso alcune interlocuzioni con i politici per realizzare un bel centro sportivo".