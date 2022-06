Trento, scelto il nuovo Dg. Mercato: Bocalon e Pasquato restano

Domani conferenza stampa nel corso della quale verranno diffuse rilevanti comunicazioni da parte del Club inerenti la Stagione Sportiva 2022 - 2023

Il Trento ha scelto il nuovo direttore generale dopo il divorzio con Werner Seeber . La dirigenza gialloblu' ha contattato e poi trovato l'accordo Corrado Di Taranto , ex del Parma che in Trentino portava in ritiro a Levico Terme i ducali nel 2009. Di Taranto poi è passato al Chievo e a Trento ritroverà il tecnico Lorenzo D'Anna ex dei clivensi. Domani conferenza stampa alle 10.30 nel corso della quale verranno diffuse rilevanti comunicazioni da parte del Club inerenti la Stagione Sportiva 2022 - 2023. Interverranno il presidente Mauro Giacca, il Vice Presidente Enrico Zobele e l’Amministratore delegato Diego Cattoni.

MERCATO - Per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione, il ds Attilio Gementi sta lavorando per rinforzare l'organico da affidare a D'Anna. Secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, rimarranno a Trento sia Riccardo Bocalon che Christian Pasquato. L'ex Venezia, ieri finito nel mirino dei tifosi per alcune dichiarazioni sul suo futuro, ha un contratto ancora per un altro anno col Trento e la dirigenza lo ha confermato. Il rapporto con i tifosi sarà ricucito appena il calciatore sarà in ritiro. Per l'ufficializzazione di nuovi elementi bisognerà aspettare ancora qualche giorno visto che al momento per gli obiettivi individuati, le pretese economiche sono alte.