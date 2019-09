Ufficiale – Bari, Vivarini è il nuovo allenatore: contratto biennale

Tutto confermato quanto raccontato nella giornata di ieri: il nuovo allenatore del Bari è ufficialmente Vincenzo Vivarini, che ha sottoscritto un contratto biennale. Il tecnico abruzzese, 53enne, ha risolto in giornata il contratto che lo legava all’Ascoli, formazione guidata nello scorso campionato di Serie B, per poi firmare l’accordo con i biancorossi della famiglia De Laurentiis, che in Serie C hanno raccolto un magro bottino di punti in questo inizio di stagione con Cornacchini in panchina (7 in cinque giornate). Fatale è stata la sconfitta dello scorso weekend contro la Virtus Francavilla. Per Vivarini, in passato anche al Latina e all’Empoli, pochissimo tempo per preparare la sfida al Monopoli, in programma giovedì sera alle 20,45 al San Nicola.