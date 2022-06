Zeman-Pescara, nessun veto del presidente: spunta una data…

Novità per la panchia del club abruzzese

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore si è fatta sempre più insistente la voce di un possibile ritorno al Pescara di Zeman. Un rumors che non è stato conferma ma neppure smentito dal presidente del club Daniele Sebastiani. Ai microfoni de Il Centro, infatti, il numero uno ha spiegato come, da parte sua, non ci saranno veti o imposizioni relativamente al nuovo mister della squadra e sarà compito del prossimo direttore sportivo prendere una decisione. In tal senso, sembra sempre più concreto l'arrivo di Delli Carri per quella posizione.

"Ho dato mandato a Delli Carri di individuare il profilo giusto per il ruolo di allenatore, la sua parola sarà determinante nella scelta del nuovo tecnico", ha commentato il presidente del Pescara. Come detto, tra i possibili candidati alla panchina quello di Zdenek Zeman si è fatto largo nelle ultime ore: "Se Delli Carri dovesse optare per lui, si prenderà le sue responsabilità, ma io non metto veti sugli allenatori. In ogni caso, le nostre decisioni verranno ufficializzate il 15 giugno".

Insomma, ci sarebbe anche una data precisa per annunciare tutto. Occorrerà attendere fino alla prossima settimana per capire chi sarà il nuovo allenatore del club abruzzese. Insieme a Zeman, anche Colombo in corsa.