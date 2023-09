Milan, cena di gala a San Siro. Ci sono Fedez, Lazza e… l’ex attrice hard Mia Khalifa

Nella giornata di ieri, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Milan ha lanciato la seconda collezione in collaborazione con il proprio Style and Culture Curator , il brand di streetwear Off-White . Per l’occasione, il club ha organizzato insieme al brand e a Vogue Italia una cena per celebrare l’evento, cena descritta così nel comunicato:

Per immortalare la collezione, Off-White™ ha realizzato assieme a Vogue Italia e al famoso fotografo Thibaut Grevet una specifica campagna, alla quale hanno partecipato i giocatori di AC Milan Mike Maignan, Tijjani Reijnders, Davide Calabria, Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek. Lo scopo della campagna è mostrare l’atletismo e al tempo stesso l’individualità dei suoi protagonisti, sottolineandone la dualità delle versioni in campo e fuori. E per celebrare la nuova stagione, il 21 settembre 2023 Off-White organizzerà con Vogue allo stadio San Siro, in occasione della Settimana della Moda, un innovativo “Imaginary Dinner”. Si tratta della prima cena mai organizzata sul terreno di gioco di AC Milan, e precederà la presentazione di una capsule collection esclusiva Off-White™ x AC Milan, disponibile per i tifosi a partire dal 22 settembre.