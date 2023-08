Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna-Milan si gioca oggi, lunedì 21 agosto 2023 alle ore 20:45 per la prima giornata di Serie A. La sfida del Dall'Ara sarà il primo Monday Night della stagione e chiuderà il programma della prima giornata di campionato. C'è grande curiosità per l'esordio dei rossoneri, molto rinnovati dal mercato.

Bologna-Milan, le ultime

Bologna e Milan hanno vissuto un'estate di mercato agli antipodi. Pochi i volti nuovi in casa rossoblù, almeno quelli destinati a essere titolari, mentre la rosa dei campioni d'Italia 2022 ha vissuto tanti stravolgimenti. Thiago Motta si aspetta rinforzi importanti negli ultimi giorni di mercato, in particolare in attacco, dove contro il Milan agiranno Zirkzee in mezzo al posto di Arnautovic, ceduto all'Inter, con il nuovo acquisto Ndoye a sinistra e Aebischer adattato sul fronte opposto. In difesa davanti a Skorupski agiranno Posch e Lykogiannis sulle fasce, il volto nuovo Beukema e Lucumi in mezzo. A centrocampo Ferguson e Moro ai lati di capitan Dominguez.