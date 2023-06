Nations League: Petkovic affonda l’Olanda e porta la Croazia in finale

La Croazia è la prima finalista della Nations League 2023. Battuta l'Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari. Primo tempo molto equilibrato ma terminato con l'Olanda in vantaggio grazie al gol di Malen. Nella ripresa la Croazia viene fuori e fa 1-1 con Kramaric su rigore. Pasalic ribalta il match ma un gol di Lang al 96' manda la gara ai supplementari. Nel primo extra time, l'ex calciatore del Catania Bruno Petkovic riporta avanti la Croazia con una conclusione potente che si infila all'angolino poi Modric su rigore sigla il 4-2. Vittoria meritata per la Croazia che è stata trascinata da Petkovic che è subentrato nella ripresa ed ha fatto un gol, conquistato un rigore e segnato anche il gol del 5-2 poi annullato per fallo di mano. La Croazia in finale affronterà la vincente di Italia-Spagna.