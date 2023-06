Olanda-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli Oranje di Koeman si affideranno a Bijlow tra i pali. Difesa con Dumfries, Geertruida, Van Dijk e Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Lang; mentre Gakpo agirà davanti.

Per quanto riguarda gli Azzurri di Mancini, spazio a Donnarumma in porta. Toloi, Acerbi, Buongiorno e Dimarco in difesa. Cristante, Verratti e Frattesi in mezzo. in avanti Gnonto, Raspadori e Retegui sembrano essere favoriti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Olanda e Italia valida per la finale terzo-quarto posto di Nations League si giocherà, come detto, oggi domenica 18 giugno 2023 alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta in tv sia sulla Rai, che la trasmetterà su Rai 1, sia su Sky Sport Uno.

Per seguirla su Sky bisognerà essere abbonati al servizio di pay tv satellitare e sintonizzarsi sul canale 251. Per la Rai invece, basterà il canale numero 1 del digitale terrestre, o il 501 per l'HD. In streaming anche su Rai Play e Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

OLANDA (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Lang; Gakpo. C.t.: Koeman

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Cristante, Verratti, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. C.t.: Mancini