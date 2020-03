Olimpiadi, Bach spiega: “Gli atleti qualificati non perderanno il loro status”

Il rinvio delle Olimpiadi al 2021 di fronte al Coronavirus apre diversi interrogativi. Il primo fra tutti riguarda il periodo in cui disputare le competizioni. Il secondo riguarda i criteri di ammissione ai Giochi. Le qualificazioni già ottenute vanno riviste? Il presidente del Cio Thomas Bach ha fatto chiarezza sulla situazione: “Gli atleti già qualificati per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 manterranno il loro status. Questa è una conseguenza del fatto che queste Olimpiadi di Tokyo 2020, in accordo con il Giappone, rimarranno i Giochi della XXXII Olimpiade”. Dunque alcuni posti restano già assegnati. Da valutare quando far disputare le gare di qualificazione per chi ancora è in lizza per gli ultimi piazzamenti disponibili.