Tokyo 2020, il Canada fa la sua mossa: nessun atleta alle Olimpiadi

Le Olimpiadi 2020, previste a Tokyo tra il 24 luglio e il 9 agosto, potrebbero essere posticipate. C’è ancora incertezza su quella che sarà la competizione ma sembra chiaro come la volontà di molte federazioni sia quella di rimandare il tutto di un anno.

Forte la presa di posizione arrivata nelle scorse ore dal Canada che ha annunciato che non invierà atleti per Tokyo 2020 se i Giochi dovessero svolgersi regolarmente in estate, dopo che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si è dato un termine massimo di un mese per decidere come procedere. La nota apparsa sui profili social ufficiali della federazione è stata piuttusto chiara: “Il Canada non manderà atleti a Tokyo 2020 in estate per l’emergenza Covid-19”.