Donnarumma: “Spalletti farà grande percorso. Voglio battere record di Buffon”

Conferenza stampa in casa azzurra. Gigio Donnarumma ha parlato assieme a Gigi Buffon, nuovo capodelegazione azzurro nel nuovo ciclo di Luciano Spalletti. E ha subito mostrato apprezzamento per la figura di Buffon: "L'ho ritrovato uguale, è sempre la stessa persona. E' qui con grande entusiasmo, aiuta tutti. La sua presenza riesce a darci una forza differente. Il suo record di presenze? Batterlo è un obiettivo che mi pongo. Da lui ho imparato tutto. Dalla tecnica allo stare in porta, passando per la tranquillità che aveva. Una cosa importante per un portiere è il non farsi sovraccaricare dalle emozioni e da lui ho imparato tutto, su questo è stato il numero uno. Anche quando ero nel settore giovanile del Milan mi mettevo sempre dietro la sua porta quando era in campo, da lui ho avuto solo da imparare".