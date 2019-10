Inter-Parma, le formazioni ufficiali

Si gioca alle ore 18 di oggi, sabato 26 ottobre, la partita di San Siro fra Inter e Parma. Una gara fondamentale per una e per l’altra squadra: i nerazzurri possono tornare in vetta alla classifica di Serie A, visto il pareggio clamoroso del match delle 15 fra Lecce e Juventus, mentre i gialloblù vogliono dar seguito al roboante 5-1 di settimana scorsa ai danni del Genoa, che ha permesso un rilancio dopo un periodo certamente poco positivo.

Bastoni titolare per Conte, data la condizione non ottimale di De Vrij dopo il successo di Champions con il Dortmund. Esposito partirà dalla panchina, perché con Lautaro Martinez c’è ancora Lukaku. Nel Parma nessuna sorpresa: c’è l’ex Karamoh nel tridente.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh, Kulusevski, Gervinho. All. D’Aversa