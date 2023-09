La Kings League sbarca al Monumental? C’è una selezione argentina già pronta

"Sogno in futuro di portare la finale della mia Kings League da un'altra parte. Magari al Monumental di Buenos Aires. Potrebbe essere una opzione". Parlava così Gerard Pique, fondatore della competizione che sta facendo impazzire la Spagna e non solo, ora divenuta un marchio d'esportazione in tutto il mondo. Oriol Querol, il CEO della lega, ha approfondito: "Abbiamo avuto delle chiacchierate informative con il River per disputare alcune delle finali dell'anno prossimo al Monumental e ci siamo molto vicini" rivela agli argentini di Olè. "Il club si è posto molto bene riguardo a questa ipotesi e ha fatto l'impossibile per far sì che potesse succedere anche in passato, ma non ci siamo riusciti per questioni di calendario. Ma sono sicurissimo che accadrà in futuro, non ho alcun dubbio".