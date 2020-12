Milan, Tatarusanu: “Felice per la porta inviolata. Il gruppo sta lavorando benissimo”

Il Milan fa doppietta: vittoria sul campo dello Sparta Praga e primo posto nel girone. I rossoneri sognano in grande in questa Europa League, aggiungendo un nuovo obiettivo dopo le belle prove in campionato. Ora insieme a Napoli e Roma attenderanno di scoprire quali saranno i prossimi avversari.

LE PAROLE DI TATARUSANU

Oggi sono state decisive le parate di Cyprian Tatarusanu. Il portiere si è raccontato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Sono contento per la mia parata, è stata una partita difficile su un campo difficile. Sono contento che abbiamo tenuto la porta inviolata e che abbiamo vinto. Abbiamo un bel gruppo, cerchiamo sempre di dare il massimo. Il mio ruolo non è facile, quando entro tutti si aspettano sia al livello di Gigio Donnarumma. Oggi penso di aver fatto una buona gara. Solo la sua presenza conta tanto, quando hai un allenatore come lui che ha vinto tanto ti dà tanto. Sono tre allenatori dei portieri, lavoriamo benissimo insieme”.