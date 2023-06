Serie A, tesoretto per le retrocesse: in ballo 60 milioni

Nonostante la retrocessione comporti una delusione serpeggiante tra le squadre e le tifoserie, vi è un interessante risvolto da non sottovalutare. Non vi è dubbio i team che chiuderanno la stagione 2022/2023 nelle ultime tre posizioni della classifica, finiranno automaticamente in Serie B. Tuttavia c'è un paracadute d’oro. Di che si tratta?

LE TRE FASCE – Per stabilire l’ammontare del tesoretto da spartire tra i team, bisogna tenere conto delle tre fasce stabilite dallo Statuto della Lega Serie A -riporta calcioefinanza.it. Avremmo innanzitutto la fascia A in cui le neopromosse tornate in Serie B dopo appena una stagione ottengono 10 milioni di euro. In seguito nella seconda cintura economica che è occupata dalle società retrocesse dopo aver militato in Serie A per due stagioni anche non consecutive nelle ultime tre, compresa ovviamente quella in cui è maturata la retrocessione dalla massima divisione del campionato italiano, a cui vanno 15 milioni di euro.