Addio a “Pazza Inter”, la società nerazzurra taglia l’inno

Successo all’esordio per l’Inter di Antonio Conte. Un netto 4-0 che non ha lasciato scampo al Lecce. Ordinata, precisa e letale. Non più pazza, esattamente secondo le indicazioni del nuovo allenatore.

Via la pazzia dal campo e non solo. Anche dall’inno. Infatti, in tanti avranno notato l’assenza del solito inno nerazzurro ‘Pazza Inter‘ da San Siro. Nel pre-partita, non è sfuggita l’incredibile novità apportata dalla società per questa stagione: l’inno è scomparso. Ha suonato, invece, come sempre ‘C’è solo l’Inter’, il vecchio inno della squadra in omaggio a Peppino Prisco. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la decisone di eliminare l’inno è stata presa dalla società e sarà adottata per tutta la stagione. All’ingresso in campo dei giocatori dell’Inter, quindi, a San Siro non si sentirà più il noto inno nerazzurro.

Conte aveva chiesto un cambio di rotta e, in ogni senso, la pazzia nerazzurra è stata, apparentemente, eliminata.