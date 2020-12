Alta tensione a Parma: lite dopo Crotone tra Valenti e Cornelius

Serata da dimenticare per il Parma che cade anche a Crotone e chiude con una sconfitta il 2020. Una giornata davvero da dimenticare anche per quanto accaduto sul terreno di gioco al triplice fischio della sfida, ovvero un faccia a faccia non proprio amichevole tra Lautaro Valenti e Andreas Cornelius, entrambi calciatori ducali.

Come riporta Goal, al termine della sfida persa per 2-1 contro il Crotone, l’attaccante avrebbe detto qualcosa da lontano al difensore che, dal canto suo, non ha preso bene quello che potrebbe essere stato un rimprovero. I compagni di squadra sono presto arrivati uno davanti all’altro con le telecamere che hanno ripreso in parte a scena. Cornelius avrebbe leggermente spintonato l’argentino, all’esordio in Serie A, e sarebbe parso molto arrabbiato.

I due sarebbero poi stati divisi in modo abbastanza facile dal team manager Cracolici che li ha separati per placare i nervosismi e peggiorare la situazione. Il Parma è fermo in classifica a 12 punti in una zona per nulla tranquilla.