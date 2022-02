Amauri: “Vlahovic è il futuro Lewandowski. Sul derby col Torino…”

Parla il doppio ex

Tutto è pronto per il derby della Mole tra Juventus e Torino e il doppio ex Amauri ha parlato a Tuttojuve.com della sfida e non solo. L'ex attaccante si è soffermato in modo particolare sul momento dei bianconero e l'arrivo del bomber Dusan Vlahovic che ha già fatto vedere molte delle sue qualità.

Proprio sull'ex Viola, Amauri ha detto: "Questo ragazzo è davvero forte, affamato, il suo avvento è stata la scintilla giusta per cambiare l'inerzia di un reparto offensivo che non è riuscito a segnare molto in questa stagione. Ha tutto per poter diventare uno dei migliori attaccanti bianconeri di sempre". "Se è l'erede di Cristiano Ronaldo? Ronaldo, come Messi, è inarrivabile, ma Vlahovic può diventare il Lewandowski del futuro. Sono sicuro di questo".

Ancora sulla Juventus e il tridente offensivo: "Mi piacerebbe vedere Chiesa con Dybala e Vlahovic, pur considerando Morata un grande giocatore. Mi piace molto in quel ruolo, ma Federico sarebbe ancor più devastante", le parole dell'ex attaccante. "Se quei tre dovessero girare a pieno regime, non ce ne sarebbe davvero per nessuno. Perché nessuna squadra in Europa potrebbe contare sulla fantasia dell'argentino, sulle accelerazioni del fenomeno italiano e sulla potenza strabordante e la fame del serbo".

E sul derby col Torino: "Il derby è sempre una partita molto sentita, in cui nessuna delle due squadre vuole perdere. L'ho vissuta con entrambe le maglie, quindi ricordo molto bene l'ambiente e il clima che precede questa sfida. La Juve è chiaramente favorita, ma non sarà facile ottenere i tre punti".