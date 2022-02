Juventus-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 il derby della Mole di Serie A

Juventus-Torino si gioca questa sera, venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 20:45 per la 26^ giornata di Serie A. Il derby della Mole si prende la scena e apre dunque il turno di campionato del weekend. La squadra di Allegri sfida quella di Juric.

A causa di diverse assenze, la formazione della Juventus sembra essere già decisa, soprattutto in difesa dove Rugani e De Ligt saranno i centrali vista l'indisponibilità di Bonucci e Chiellini. In avanti potrebbe ancora esserci il tridente formato da Dybala, Morata e Vlahovic. Anche Kean scalpita.

La sfida tra bianconeri e granata verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Agli utenti abbonati basterà scaricare l'app dedicata su una moderna smart tv, oppure collegando il proprio apparecchio televisivo ad una console (PlayStation o Xbox), oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.