Atalanta, Castagne: “Meritavamo il pari. Dedico il gol a chi mi è stato vicino dopo l’infortunio”

È stato Timothy Castagne a mettere definitivamente una pezza sull’Atalanta, siglando il gol del 2-2 decisivo al minuto 95 nella partita contro la Fiorentina, giocata nel pomeriggio allo Stadio Tardini. Ecco le sue parole rilasciate al fischio finale, tratte da TMW: “Ho visto arrivare la palla e spesso subito sarebbe entrata perché l’ho colpita bene, dedico questo gol alla mia famiglia e alla mia ragazza perché dopo l’infortunio non sono stato bene e loro mi hanno aiutato tanto. Meritavamo il pari, non abbiamo mai mollato, con anche molta sfortuna nei due gol incassati. Avremmo potuto anche vincere, la Fiorentina ha giocato bassa e non hanno avuto grandi occasioni”.

Mercoledì c’è la Roma all’Olimpico: “Sarebbe bello segnare ancora, ma è importante vincere. Stasera abbiamo messo molta voglia, volevamo reagire alla partita persa contro la Dinamo Zagabria”.