Atalanta, De Roon: “Lecce ostico, vietato pensare al Valencia”

E’ un’Atalanta che viaggia a vele spiegate, quella protagonista in campionato e in Europa. I nerazzurri, nella giornata di domenica, saranno attesi dalla gara di Lecce. Del match, ai canali ufficiali del club orobico, ha parlato il centrocampista Marten de Roon.

LECCE – “I salentini giocano un bel calcio in maniera propositiva, non si chiudono dietro: per noi può essere positivo perché ci saranno più spazi. Se pensassimo però alla partita di ritorno con il Valencia, domenica e poi contro la Lazio perderemmo di sicuro. Il Lecce in casa ha fatto risultato anche contro Juventus e Inter, sono ostici. Noi siamo reduci da tre vittorie di fila e vogliamo continuare così. Il nostro obiettivo è mantenere il quarto posto, dobbiamo però pensare di partita in partita”.

