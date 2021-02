Atalanta, Gasperini: “Non è il momento di pensare al Real. Troveremo un buon Napoli”

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha presentato in conferenza stampa l’importante partita che domani vedrà opposta la Dea al Napoli di Gattuso: “Penso che sia la cosa migliore affrontare il Napoli prima del Real. Così possiamo non pensarci troppo e concentrarci completamente sulla gara di campionato. Mi aspetto di trovare un buon Napoli, sono una squadra forte, con dei valori importanti. Il fatto che abbiamo giocato due partite molto recentemente con loro ti dà qualcosa in più, sono state due gare giocate bene. Abbiamo disputato una buona settimana, speriamo di avere i giocatori tutti al meglio della condizione. Adesso torniamo a giocare quattro partite di fila una dietro l’altra, torna ad alzarsi il livello agonistico”.