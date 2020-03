Atalanta, Gasperini: “Non era facile vincere a Lecce. Vogliamo la qualificazione in Champions”

Un’Atalanta dirompente ha espugnato il campo del Lecce per 7-2 nella 26esima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

FELICITA’ – “Oggi siamo riusciti a ripartire dopo aver subito la rimonta, questa è una squadra che continua a fare sempre il suo gioco. Il terzo gol è stato frutto di una giocata fantastica tra Gomez e Ilicic, nella ripresa non abbiamo mai perso la concentrazione. Poi chi entra, come Muriel e Malinovskiy, ha grande voglia. Venire a giocare a Lecce in questo periodo non era semplice, loro erano in un ottimo momento di forma. Queste prestazioni ci danno forza, vogliamo mantenere e possibilmente allungare il vantaggio su chi ci insegue. Vogliamo quanto meno ripetere ciò che abbiamo fatto nel girone di andata, così da ottenere la qualificazione in Champions. Le reti subite? Paradossalmente siamo più distratti quando siamo in vantaggio, dobbiamo lavorare su questo. Quando crediamo di poter addormentare una partita a volte concediamo qualcosa. Abbiamo però una grande capacità di ripartire. Noi perdiamo qualche partita di troppo per vincere lo scudetto, io ogni anno cerco di portare la squadra sempre più in alto. Muriel? E’ un giocatore che negli spazi è micidiale”.