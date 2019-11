Atalanta, Gasperini: “Un po’ stanchi ma per fortuna abbiamo chiuso la gara. Su Pasalic…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro il Brescia valida per la 14^ giornata di Serie A. La Dea esce dal Rigamonti vittoriosa per 3-0 grazie ai gol di Pasalic, doppietta, e Ilici. Ecco le parole del mister a caldo:

COMMENTO – “Eravamo un po’ stanchi e abbiamo faticato abbastanza. Per fortuna il 2-0 ha chiuso la partita. Alcuni dei ragazzi erano sulle gambe e ho dovuto tirare fuori energie nervose spronandoli con qualche strillo dalla panchina. Se con un possesso palla del genere non chiudi la gara rischi. Loro sono stati pericolosi con Balotelli, le partite si possono riaprire in ogni momento, importante non calare l’attenzione”. “La Champions ci ha dato moltissimo perché abbiamo incontrato squadre che giocano un calcio totalmente diverso rispetto all’Italia”.

PASALIC – Autore di due reti, Mario Pasalic si prende i complimenti del mister: “Pasalic sta crescendo, può arrivare a livelli altissimi. Ha raggiunto un livello affidabile sia da centrocampista che a livello realizzativo. Adesso è un giocatore più completo anche nella fase difensiva. Lui è molto più bravo nell’inserimento da dietro”, ha concluso Gasperini.