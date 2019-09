Atalanta, Gomez: “Secondo tempo non perfetto, ma va bene così: martedì appuntamento importante”

Una gran prestazione dell’Atalanta, una prestazione superba da parte del suo capitano Papu Gomez, autore di una doppietta nel 4-1 al Sassuolo. Ecco le sue parole a Dazn: “Quasi perfetti, si può migliorare sempre. Soprattutto quanto fatto vedere nel secondo tempo, ma va bene così: abbiamo tirato un po’ il freno a mano perché martedì c’è una importantissima partita di Champions League. Il mio primo gol? Non avevo un compagno vicino, ho cominciato ad accelerare e mi sono ritrovato in area, poi tunnel e tiro in porta. Uno dei più bei gol? Non saprei, ne ho fatti tanti belli, di sicuro rientra anche questo nella categoria. Mi piace molto fare il trequartista, tocco tanti palloni, sforno tanti assist e arrivo spesso al tiro”.