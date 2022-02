Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 il big match di Serie A

Atalanta-Juventus si gioca questa sera, domenica 13 febbraio 2022 alle ore 20:45 per la 25^ giornata di Serie A. Nerazzurri contro bianconeri per uno scontro diretto dal sapore di Champions League.

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre che devono fare i conti con le fatiche di Coppa Italia e alcune assenze per infortuni. Questi i possibili titolari di Atalanta-Juventus scelti da Gasperini e Allegri :

ATALANTA (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Atalanta-Juventus si giocherà, come anticipato, oggi domenica 13 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo per la 25^ giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20.45.