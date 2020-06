Atalanta, la dedica di Gomez per Bergamo: “Per voi, non molleremo di una virgola”

L’Atalanta è tornata e lo ha fatto nel migliore dei modi con un poker netto al Sassuolo. La Dea è scesa in campo per la prima volta dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus e si è imposta contro i neroverdi con una prestazione autorevole dettata anche da motivazioni di carattere umano. La squadra di Bergamo, come poi sottolineato dai diretti interessati, ha giocato anche per la città, tra le più colpite dalla pandemia di Covid-19. Tanti i pensieri da parte dei calciatori ed uno in particolare ha fatto breccia nel cuore dei tifosi nerazzurri: quello del capitano Alejandro Gomez.

Gomez: “Per Bergamo. Non molleremo di una virgola”

“Per voi, per noi siamo tornati … e adesso non molleremo una virgola, perché abbiamo una città intera alle nostre spalle. #Bergamo +3”, queste le parole di Gomez sul proprio profilo Instagram. Un messaggio forte e chiaro, diretto a quella che è diventata a tutti gli effetti la sua città, la sua gente. Il capitano dell’Atalanta è molto legato alla sua Bergamo e anche queste parole lo dimostrano. La Dea punta a stupire e con una Champions League da giocare… chissà che le sorprese non siano ancora finite…